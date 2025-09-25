Instacart Business Development Sahod

Ang Business Development kompensasyon in United States sa Instacart ay umabot sa $196K bawat year para sa L7. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Instacart. Huling na-update: 9/25/2025
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
50%
TAON 1
50%
TAON 2
Uri ng Stock
RSU
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:
50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)
50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)
Mga Madalas na Tanong
Ano ang pinakamataas na Business Development sweldo sa Instacart in United States?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Business Development sa Instacart in United States ay may taunang kabuuang bayad na $285,600. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Instacart Business Development empleyado in United States?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Business Development role in United States ay $196,800.