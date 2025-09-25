Direktoryo ng mga Kumpanya
Instacart
  • Sahod
  • Business Development

  • Lahat ng Business Development na Sahod

Instacart Business Development Sahod

Ang Business Development kompensasyon in United States sa Instacart ay umabot sa $196K bawat year para sa L7. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Instacart. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$223K - $259K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$197K$223K$259K$286K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

50%

TAON 1

50%

TAON 2

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:

  • 50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)

  • 50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Business Development sa Instacart in United States ay may taunang kabuuang bayad na $285,600. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Business Development role in United States ay $196,800.

