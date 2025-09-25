Instacart Business Analyst Sahod

Ang Business Analyst kompensasyon in United States sa Instacart ay mula $173K bawat year para sa L4 hanggang $287K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $208K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Instacart. Huling na-update: 9/25/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
$287K
$175K
$109K
$2.7K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
50%
TAON 1
50%
TAON 2
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:
50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)
50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)