Instacart Business Analyst Sahod

Ang Business Analyst kompensasyon in United States sa Instacart ay mula $173K bawat year para sa L4 hanggang $287K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $208K.

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Analyst 2
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
Senior Business Analyst 1
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
Senior Business Analyst 2
$287K
$175K
$109K
$2.7K
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

50%

TAON 1

50%

TAON 2

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:

  • 50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)

  • 50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Business Analyst at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Business Analyst role in United States is $205,000.

