Instacart Business Operations Manager Sahod

Ang Business Operations Manager kompensasyon sa Instacart ay umabot sa $210K bawat year para sa L6. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Instacart. Huling na-update: 9/25/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
50%
TAON 1
50%
TAON 2
Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:
50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)
50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)