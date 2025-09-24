Direktoryo ng mga Kumpanya
insightsoftware
insightsoftware Customer Success Sahod

Ang average na Customer Success kabuuang kompensasyon in Canada sa insightsoftware ay mula CA$72.4K hanggang CA$105K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng insightsoftware. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$82.1K - CA$95.3K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$72.4KCA$82.1KCA$95.3KCA$105K
Karaniwang Range
Posibleng Range

CA$226K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Customer Success sa insightsoftware in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$105,027. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa insightsoftware para sa Customer Success role in Canada ay CA$72,372.

