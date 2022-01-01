Direktoryo ng mga Kumpanya
Inovalon
Inovalon Mga Sweldo

Ang sahod ng Inovalon ay mula $43,675 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Solution Architect in India sa mababang hanay hanggang $276,375 para sa isang Konsultant sa Pamamahala in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Inovalon. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $110K
Manager ng Produkto
Median $132K
Data Analyst
Median $100K

Business Analyst
Median $96K
Business Development
$110K
Customer Service
$55.3K
Human Resources
$190K
Konsultant sa Pamamahala
$276K
Project Manager
$146K
Sales
$49.8K
Manager ng Software Engineering
$246K
Solution Architect
$43.7K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Inovalon ay Konsultant sa Pamamahala at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $276,375. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Inovalon ay $110,223.

Iba pang Resources