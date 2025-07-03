Direktoryo ng mga Kumpanya
Innotech
Innotech Mga Sweldo

Ang sahod ng Innotech ay mula $11,973 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) in Russia sa mababang hanay hanggang $122,400 para sa isang Chemical Engineer in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Innotech. Huling na-update: 10/9/2025

Inhinyero ng Software
Median $46K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Data Analyst
Median $39.8K
Business Analyst
Median $46K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Solution Architect
Median $68K

Data Architect

Technical Program Manager
Median $78.9K
Administrative Assistant
$22.7K
Chemical Engineer
$122K
Siyentipiko ng Data
Median $31.3K
Information Technologist (IT)
$12K
Investment Banker
$41.8K
Legal
$63.2K
Disenyor ng Produkto
$38.8K
Manager ng Produkto
$60.2K
Project Manager
$96.7K
Recruiter
$58.5K
Manager ng Software Engineering
$66K
Venture Capitalist
$41.9K
Mga Madalas na Tanong

Самая высокооплачиваемая позиция в Innotech — Инженер-химик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $122,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Innotech составляет $46,036.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Innotech

