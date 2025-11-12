InMobi Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in India sa InMobi ay mula ₹2.45M bawat year para sa SDE I hanggang ₹5.6M bawat year para sa SDE III. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹3.01M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng InMobi. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa InMobi, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (1.19% bawat panahon)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)