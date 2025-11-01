Ingram Micro Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Ingram Micro ay mula ₹925K bawat year para sa Software Engineer II hanggang ₹1.65M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹1.11M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ingram Micro. Huling na-update: 11/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
