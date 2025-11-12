Direktoryo ng mga Kumpanya
Infosys
  • Sahod
  • Arkitekto ng Solusyon

  • Klawd na Arkitekto

Infosys Klawd na Arkitekto Sahod

Ang Klawd na Arkitekto kompensasyon in India sa Infosys ay umabot sa ₹3.37M bawat year para sa JL6. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2.92M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Infosys. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Infosys, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Klawd na Arkitekto sa Infosys in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,159,962. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Infosys para sa Klawd na Arkitekto role in India ay ₹2,494,858.

