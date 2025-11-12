Infosys Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Dallas Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Dallas Area sa Infosys ay mula $101K bawat year para sa JL4 hanggang $103K bawat year para sa JL5. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dallas Area package ay umabot sa $100K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Infosys. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$101K
$100K
$0
$1.3K
JL5
$103K
$103K
$0
$0
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Infosys, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)