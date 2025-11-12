Direktoryo ng mga Kumpanya

Infosys Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Pune Metropolitan Region

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Pune Metropolitan Region sa Infosys ay mula ₹409K bawat year para sa JL3A hanggang ₹1.43M bawat year para sa JL5. Ang median na yearng kompensasyon in Pune Metropolitan Region package ay umabot sa ₹1.1M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Infosys. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
Technology Lead
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Infosys, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero sa Infosys in Pune Metropolitan Region ay may taunang kabuuang bayad na ₹1,898,039. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Infosys para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero role in Pune Metropolitan Region ay ₹1,017,526.

Iba pang Resources