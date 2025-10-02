Direktoryo ng mga Kumpanya
Infor
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • United States

Infor Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Infor ay mula $78.9K bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang $123K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $84K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Infor. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Infor?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Inhinyero ng Software at Infor in United States sits at a yearly total compensation of $123,476. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Inhinyero ng Software role in United States is $84,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Infor

Kaugnay na mga Kumpanya

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources