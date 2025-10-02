Infor Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Hyderabad Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Hyderabad Area sa Infor ay mula ₹667K bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang ₹1.69M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Hyderabad Area package ay umabot sa ₹1.21M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Infor. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
