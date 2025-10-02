Info Edge Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Delhi Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Delhi Area sa Info Edge ay mula ₹1.8M bawat year para sa Senior Software Engineer hanggang ₹4.88M bawat year para sa Tech Lead/Team Lead. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Delhi Area package ay umabot sa ₹2.01M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Info Edge. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
