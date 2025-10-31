inDriver Disenyer ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
inDriver
Ang median na Disenyer ng Produkto kompensasyon in Kazakhstan package sa inDriver ay umabot sa KZT 23.19M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng inDriver. Huling na-update: 10/31/2025

Gitna ng Pakete
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Kabuuan bawat taon
KZT 23.19M
Antas
Middle
Pangunahing Sahod
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa inDriver?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa inDriver in Kazakhstan ay may taunang kabuuang bayad na KZT 33,351,911. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa inDriver para sa Disenyer ng Produkto role in Kazakhstan ay KZT 23,186,435.

