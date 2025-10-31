Direktoryo ng mga Kumpanya
inDriver
inDriver Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Kazakhstan sa inDriver ay mula KZT 9.57M hanggang KZT 13.6M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng inDriver. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

KZT 10.83M - KZT 12.33M
Kazakhstan
Karaniwang Range
Posibleng Range
KZT 9.57MKZT 10.83MKZT 12.33MKZT 13.6M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa inDriver?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa inDriver in Kazakhstan ay may taunang kabuuang bayad na KZT 13,601,273. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa inDriver para sa Marketing role in Kazakhstan ay KZT 9,566,997.

Iba pang Resources