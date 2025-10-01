Direktoryo ng mga Kumpanya
Impossible Foods
Impossible Foods
  • Sahod
  Chemical Engineer

  Chemical Engineer

  San Francisco Bay Area

Impossible Foods Chemical Engineer Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang average na Chemical Engineer kabuuang kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Impossible Foods ay mula $177K hanggang $259K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Impossible Foods. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$204K - $232K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$177K$204K$232K$259K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Impossible Foods, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Chemical Engineer at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Chemical Engineer role in San Francisco Bay Area is $177,471.

