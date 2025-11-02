Direktoryo ng mga Kumpanya
Implus
Implus Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in India sa Implus ay mula ₹7.73M hanggang ₹10.99M bawat year.

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹8.75M - ₹9.96M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹7.73M₹8.75M₹9.96M₹10.99M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Implus?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Implus in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹10,986,821. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Implus para sa Arkitekto ng Solusyon role in India ay ₹7,728,018.

