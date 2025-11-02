Direktoryo ng mga Kumpanya
Immersive Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Inhinyeryang Software

  • Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

Immersive Labs Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Immersive Labs ay mula £66.7K hanggang £94.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Immersive Labs. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£75.5K - £86K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£66.7K£75.5K£86K£94.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Inhinyeryang Software mga submissions sa Immersive Labs para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Immersive Labs?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Inhinyeryang Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Immersive Labs in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £94,831. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Immersive Labs para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in United Kingdom ay £66,703.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Immersive Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • DoorDash
  • SoFi
  • Snap
  • Roblox
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources