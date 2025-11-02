Direktoryo ng mga Kumpanya
Imerys
Imerys Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa Imerys ay mula AED 120K hanggang AED 167K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Imerys. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 130K - AED 157K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 120KAED 130KAED 157KAED 167K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Imerys?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Imerys in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 167,038. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Imerys para sa Benta role in United Arab Emirates ay AED 119,519.

Iba pang Resources