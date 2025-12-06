Ang Inhinyero ng Hardware kompensasyon in United States sa IMC ay mula $243K bawat year para sa L1 hanggang $335K bawat year para sa L3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $245K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng IMC. Huling na-update: 12/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.