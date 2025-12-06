Direktoryo ng mga Kumpanya
Illumina
Illumina Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Illumina. Huling na-update: 12/6/2025

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Tingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Illumina, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Illumina ay may taunang kabuuang bayad na CA$142,913. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Illumina para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay CA$142,913.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.