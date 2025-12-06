Direktoryo ng mga Kumpanya
Illumina
Illumina Analista ng Negosyo Sahod

Ang Analista ng Negosyo kompensasyon in United States sa Illumina ay mula $132K bawat year para sa P3 hanggang $175K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $190K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Illumina. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
Entry Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Business Analyst
$132K
$110K
$15K
$7.3K
P4
Staff Business Analyst
$175K
$141K
$22.5K
$11.9K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Illumina, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Negosyo sa Illumina in United States ay may taunang kabuuang bayad na $211,250. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Illumina para sa Analista ng Negosyo role in United States ay $169,000.

