IHS Markit Bangkero sa Pamumuhunan Sahod

Ang average na Bangkero sa Pamumuhunan kabuuang kompensasyon in India sa IHS Markit ay mula ₹2.24M hanggang ₹3.13M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng IHS Markit. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$27.6K - $32K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
$25.5K$27.6K$32K$35.6K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa IHS Markit?

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Bangkero sa Pamumuhunan sa IHS Markit in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,131,823. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa IHS Markit para sa Bangkero sa Pamumuhunan role in India ay ₹2,237,016.

