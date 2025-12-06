IHS Markit Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Canada sa IHS Markit ay mula CA$58K hanggang CA$82.4K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng IHS Markit. Huling na-update: 12/6/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
