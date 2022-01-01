Direktoryo ng mga Kumpanya
iCIMS
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

iCIMS Mga Sweldo

Ang sahod ng iCIMS ay mula $79,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter sa mababang hanay hanggang $178,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng iCIMS. Huling na-update: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Pul-Stak Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
Median $110K
Manager ng Software Engineering
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Siyentipiko ng Data
$102K
Manager ng Produkto
$130K
Recruiter
$79.6K
Technical Program Manager
$153K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa iCIMS ay Inhinyero ng Software at the Principal Software Engineer level na may taunang kabuuang bayad na $178,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa iCIMS ay $124,950.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa iCIMS

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources