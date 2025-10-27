Direktoryo ng mga Kumpanya
Husqvarna Group
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Husqvarna Group Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Sweden sa Husqvarna Group ay mula SEK 492K hanggang SEK 717K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Husqvarna Group. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SEK 565K - SEK 644K
Sweden
Karaniwang Range
Posibleng Range
SEK 492KSEK 565KSEK 644KSEK 717K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Husqvarna Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Husqvarna Group in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 716,725. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Husqvarna Group para sa Manager ng Produkto role in Sweden ay SEK 491,989.

