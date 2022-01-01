Direktoryo ng mga Kumpanya
Huntington National Bank
Huntington National Bank Mga Sweldo

Ang sahod ng Huntington National Bank ay mula $55,275 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing sa mababang hanay hanggang $200,400 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Huntington National Bank. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $91.5K

Backend Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $105K
Disenyor ng Produkto
Median $138K

Information Technologist (IT)
Median $128K
Manager ng Software Engineering
Median $200K
Business Analyst
Median $92K
Data Analyst
$64.7K
Financial Analyst
$88.6K
Konsultant sa Pamamahala
$129K
Marketing
$55.3K
Manager ng Produkto
$137K
Project Manager
$73K
Sales
$194K
Cybersecurity Analyst
$166K
Solution Architect
$139K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Huntington National Bank is Manager ng Software Engineering with a yearly total compensation of $200,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Huntington National Bank is $127,725.

Iba pang Resources