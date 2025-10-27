Direktoryo ng mga Kumpanya
HOVER
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

HOVER Manager ng Software Engineering Sahod

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in United States package sa HOVER ay umabot sa $295K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HOVER. Huling na-update: 10/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Kabuuan bawat taon
$295K
Antas
EM5
Pangunahing Sahod
$235K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa HOVER?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Software Engineering mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa HOVER in United States ay may taunang kabuuang bayad na $310,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HOVER para sa Manager ng Software Engineering role in United States ay $285,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa HOVER

Kaugnay na mga Kumpanya

  • SmartThings
  • Collective Health
  • Turo
  • Evernote
  • Pocket Gems
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources