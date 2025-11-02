Direktoryo ng mga Kumpanya
Hourly Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Colombia sa Hourly ay mula COP 185.54M hanggang COP 263.78M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Hourly. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

COP 210.13M - COP 239.19M
Colombia
Karaniwang Range
Posibleng Range
COP 185.54MCOP 210.13MCOP 239.19MCOP 263.78M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+COP 234.94M
Robinhood logo
+COP 360.52M
Stripe logo
+COP 81.01M
Datadog logo
+COP 141.78M
Verily logo
+COP 89.12M
Ano ang mga antas ng karera sa Hourly?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Hourly in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 263,784,260. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Hourly para sa Inhinyero ng Software role in Colombia ay COP 185,543,166.

