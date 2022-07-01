Direktoryo ng mga Kumpanya
Hologram
Hologram Mga Sweldo

Ang sahod ng Hologram ay mula $107,980 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales Engineer sa mababang hanay hanggang $342,900 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hologram. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $161K
Manager ng Produkto
Median $343K
Sales Engineer
$108K

Manager ng Software Engineering
$198K
Mga Madalas na Tanong

