Holman
Holman Mga Sweldo

Ang sahod ng Holman ay mula $45,424 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Claims Adjuster sa mababang hanay hanggang $118,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Holman. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $118K

Pul-Stak Software Inhinyero

Claims Adjuster
$45.4K
Customer Service
$54.6K

Data Analyst
$84.1K
Financial Analyst
$52.9K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Holman is Inhinyero ng Software with a yearly total compensation of $118,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Holman is $54,618.

