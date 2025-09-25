Direktoryo ng mga Kumpanya
Hogarth Worldwide
Hogarth Worldwide Graphic Designer Sahod

Ang average na Graphic Designer kabuuang kompensasyon in Argentina sa Hogarth Worldwide ay mula ARS 12.46M hanggang ARS 17.01M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Hogarth Worldwide. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 13.34M - ARS 16.13M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 12.46MARS 13.34MARS 16.13MARS 17.01M
Karaniwang Range
Posibleng Range

ARS 192.46M

Ano ang mga antas ng karera sa Hogarth Worldwide?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Graphic Designer sa Hogarth Worldwide in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 17,006,181. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Hogarth Worldwide para sa Graphic Designer role in Argentina ay ARS 12,461,426.

