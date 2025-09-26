Direktoryo ng mga Kumpanya
HiMama
HiMama Manager ng Software Engineering Sahod

Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Canada sa HiMama ay mula CA$176K hanggang CA$241K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HiMama. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$190K - CA$226K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$176KCA$190KCA$226KCA$241K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Software Engineering mga submissions sa HiMama para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

CA$226K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Ano ang mga antas ng karera sa HiMama?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Manager ng Software Engineering at HiMama in Canada sits at a yearly total compensation of CA$240,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HiMama for the Manager ng Software Engineering role in Canada is CA$175,696.

