Highspot
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Highspot Manager ng Produkto Sahod

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in United States package sa Highspot ay umabot sa $223K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Highspot. Huling na-update: 12/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Highspot
Sr. Product Manager
Seattle, WA
Kabuuan bawat taon
$223K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
$188K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Highspot?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Highspot, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Highspot, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Highspot in United States ay may taunang kabuuang bayad na $397,375. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Highspot para sa Manager ng Produkto role in United States ay $200,000.

