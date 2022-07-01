Direktoryo ng mga Kumpanya
HG Insights
HG Insights Mga Sweldo

Ang sahod ng HG Insights ay mula $99,500 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $231,150 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng HG Insights. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $134K
Disenyor ng Produkto
$99.5K
Manager ng Produkto
$181K

Manager ng Software Engineering
$231K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HG Insights adalah $157,650.

