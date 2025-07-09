Direktoryo ng mga Kumpanya
Hero Moto
Hero Moto Mga Sweldo

Ang sahod ng Hero Moto ay mula $10,204 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $22,974 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hero Moto. Huling na-update: 10/21/2025

Mechanical Engineer
$10.2K
Inhinyero ng Software
$23K
Solution Architect
$14.4K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Hero Moto ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $22,974. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Hero Moto ay $14,436.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Hero Moto

