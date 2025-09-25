Direktoryo ng mga Kumpanya
HERE Technologies
HERE Technologies Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in Poland sa HERE Technologies ay mula PLN 89.9K hanggang PLN 123K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Karaniwang Range
Posibleng Range

PLN 599K

Ano ang mga antas ng karera sa HERE Technologies?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa HERE Technologies in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 122,715. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HERE Technologies para sa Technical Program Manager role in Poland ay PLN 89,920.

