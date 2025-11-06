HERE Technologies Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa HERE Technologies ay mula $110K bawat year para sa L5 hanggang $212K bawat year para sa L10. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
