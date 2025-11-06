HERE Technologies Inhinyero ng Software Sahod sa Mumbai Metropolitan Region

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Mumbai Metropolitan Region sa HERE Technologies ay mula ₹3.67M bawat year para sa L5 hanggang ₹5.76M bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in Mumbai Metropolitan Region package ay umabot sa ₹2.48M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
