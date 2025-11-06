Direktoryo ng mga Kumpanya
HERE Technologies
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Inhinyero ng Software Sahod sa Krakow Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Krakow Metropolitan Area sa HERE Technologies ay umabot sa PLN 165K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in Krakow Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 201K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
Software Engineer I(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa HERE Technologies?

Kasamang mga Titulo

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 323,736. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HERE Technologies para sa Inhinyero ng Software role in Krakow Metropolitan Area ay PLN 185,964.

