HERE Technologies Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa HERE Technologies ay mula ₹3.69M bawat year para sa L5 hanggang ₹5.61M bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2.2M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 9/25/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
