HERE Technologies Siyentipiko ng Data Sahod sa Mumbai Metropolitan Region

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Mumbai Metropolitan Region sa HERE Technologies ay mula ₹3.91M bawat year para sa L5 hanggang ₹1.65M bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Mumbai Metropolitan Region package ay umabot sa ₹2.25M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HERE Technologies. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***