Herbalife Mga Sweldo

Ang sahod ng Herbalife ay mula $17,966 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in Mexico sa mababang hanay hanggang $240,790 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Herbalife. Huling na-update: 10/21/2025

Inhinyero ng Software
Median $140K

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Analyst
$18K
Disenyor ng Produkto
$129K

Manager ng Produkto
$241K
Manager ng Software Engineering
$169K
Solution Architect
$92.3K
Technical Program Manager
$168K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Herbalife ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $240,790. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Herbalife ay $140,000.

