Health Recovery Solutions
Health Recovery Solutions Customer Service Operations Sahod

Ang average na Customer Service Operations kabuuang kompensasyon sa Health Recovery Solutions ay mula $42K hanggang $58.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Health Recovery Solutions. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$45K - $53K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$42K$45K$53K$58.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Health Recovery Solutions?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Customer Service Operations sa Health Recovery Solutions ay may taunang kabuuang bayad na $58,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Health Recovery Solutions para sa Customer Service Operations role ay $42,000.

