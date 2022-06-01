Direktoryo ng mga Kumpanya
Havas
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Havas Mga Sweldo

Ang sahod ng Havas ay mula $4,975 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $140,000 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Havas. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Disenyor ng Produkto
Median $140K
Business Development
$120K
Chief of Staff
$117K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Data Analyst
$29.3K
Human Resources
$100K
Marketing
$22.7K
Marketing Operations
$129K
Inhinyero ng Software
$5K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Havas ay Disenyor ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $140,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Havas ay $108,803.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Havas

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources