Direktoryo ng mga Kumpanya
Havas Media Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Analista ng Data

  • Lahat ng Analista ng Data na Sahod

  • New York City Area

Havas Media Group Analista ng Data Sahod sa New York City Area

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in New York City Area sa Havas Media Group ay mula $141K hanggang $197K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Havas Media Group. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$153K - $185K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$141K$153K$185K$197K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Analista ng Data mga submissions sa Havas Media Group para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Havas Media Group?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Analista ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Havas Media Group in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $197,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Havas Media Group para sa Analista ng Data role in New York City Area ay $141,100.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Havas Media Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Intuit
  • Spotify
  • Amazon
  • Microsoft
  • PayPal
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources