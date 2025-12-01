Harvard University Arkitekto ng Solusyon Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Harvard University
Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in United States sa Harvard University ay mula $120K hanggang $171K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Harvard University. Huling na-update: 12/1/2025

$136K - $155K
United States
Ano ang mga antas ng karera sa Harvard University?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Harvard University in United States ay may taunang kabuuang bayad na $171,100. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Harvard University para sa Arkitekto ng Solusyon role in United States ay $120,350.

Iba pang Resources

