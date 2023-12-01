Direktoryo ng mga Kumpanya
Hanwha Solutions
Hanwha Solutions Mga Sweldo

Ang sahod ng Hanwha Solutions ay mula $68,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $180,000 para sa isang Hardware Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hanwha Solutions. Huling na-update: 10/14/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $169K
Hardware Engineer
Median $180K
Administrative Assistant
$93.1K

Business Development
$119K
Siyentipiko ng Data
$129K
Mechanical Engineer
$82.4K
Disenyor ng Produkto
$68.6K
Manager ng Produkto
$119K
Program Manager
$138K
Project Manager
$108K
Sales Engineer
$133K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Hanwha Solutions is Hardware Engineer with a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hanwha Solutions is $119,400.

