Hansen Technologies Mga Sweldo

Ang sahod ng Hansen Technologies ay mula $79,387 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in Ireland sa mababang hanay hanggang $112,025 para sa isang Manager ng Produkto in India sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hansen Technologies. Huling na-update: 10/9/2025
