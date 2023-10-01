Direktoryo ng mga Kumpanya
Hansen Technologies
Hansen Technologies Mga Sweldo

Ang sahod ng Hansen Technologies ay mula $79,387 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in Ireland sa mababang hanay hanggang $112,025 para sa isang Manager ng Produkto in India sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hansen Technologies. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Business Analyst
$79.4K
Manager ng Produkto
$112K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Hansen Technologies is Manager ng Produkto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hansen Technologies is $95,706.

